انفجار عبوتين ناسفتين إحداهما أمام مسجد في مدينة دريسدن الألمانية

ذكرت الشرطة الألمانية اليوم الثلاثاء أن عبوتين ناسفتين يدويتي الصنع انفجرتا في مدينة دريسدن بشرق ألمانيا . وأوضحت الشرطة في بيان لها اليوم أن العبوة الأولى انفجرت مساء أمس أمام مسجد بدريسدن والثانية في مركز دولي للمؤتمرات لكن لم يصب أحد بسوء. وقال هورست كريتشمار قائد شرطة دريسدن في هذا البيان الذي تناقلته وسائل إعلام ألمانية إنه "على الرغم من أنه لم تعلن أيه جهة عن مسؤوليتها عن هذين الاعتداءين حتى الآن فإننا يتيعن أن نتحرك على أساس أن الدافع هو مناهضة الأجانب ". وذكر المتحدث أن المسجد كان خاليا من المترددين عليه وقت انفجار العبوة الناسفة، باستثناء إمام المسجد وزوجته وطفلين الذين كانوا متواجدين ببيت ملحق بالمسج ، ولم يصب أي منهم بأذى. وأضاف ذات المصدر أن فيما يتعلق بمركز المؤتمرات فقد اضطرت الشرطة إلى إجلاء مقهى ملحقة بالمركز من زبنائها. وقد عثرت الشرطة على بقايا العبوتين الناسفتين في مكان الاعتداءاين إذ انفجرتا بشكل متتالي ، فألحقا أضرارا مادية سواء بالمسجد أو بمركز المؤتمرات . جدير بالذكر أن مدينة دريسدن عاصمة ولاية سكسونيا شرق ألمانيا ، أضحت من أبرز المدن المناهضة للأجانب خاصة وأن حركة "بيغيدا" المعادية للاجانب والمسلمين انطلقت من هذه المدينة ، مما جعل الشرطة تعتقد أن اليمين المتطرف وراء الاعتداءين.