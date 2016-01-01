أبرز مشاهدات المناظرة الأولى: ترامب قاطع كلينتون 51 مرة وعزا خسارته للميكروفون

مع انتهاء المناظرة الرئاسية الأولى التي جمعت المرشح الجمهوري دونالد ترامب بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، نقل الأمريكيون مشاهداتهم على وسائل التواصل الإجتماعي للتعبير عن ردود أفعالهم.



تحذير من الشرطة

قبل بدء المنظارة بقرابة نصف ساعة، نشر حساب شرطة مدينة "لورانس" الأمريكية تغريدة أراد تذكير المتابعين بأن "الشعور بالغضب تجاه مرشح رئاسي ليس سبباً للاتصال بخدمة الطوارئ 911".

استطاع متابعون للمناظرة رصد قيام ترامب بمقاطعة كلينتون 51 مرة، من بينهم 25 مرة أثناء أول 26 دقيقة من اللقاء، فيما قامت هي بمقاطتعه 17 مرة.



وقاطع مدير المناظرة الإعلامي ليستر هولت كل من كلينتون 70 مرة، وترامب 47 مرة.



ويوضح تقرير نشره موقع "فوكس" الإخباري أن مجموعة كبيرة من المقاطعة التي حدثت لترامب كانت لإيقافه عن تلاوة مزاعم وأكاذيب، من بينها تلك التي أراد التأكيد بأنه لم يقل إن الاحتباس الحراري هو مؤامرة صينية، أو بأنه لم يتوجه بتعابير نابية وغير لائقة للنساء.

كتابة اسم كلينتون بشكل خاطئ

نشر أحد طلاب جامعة هوفسترا، حيث جرت المناظرة الرئاسية، صورة للتذكرة التي تم توزيعها على عدد من الطلاب لحضور النقاش بين المرشحين الرئاسيين، وسلّط الضوء على الخطأ الواضح الذي ظهر في طريقة كتابة اسم هيلاري كلينتون باللغة الإنجليزية.



إذ بحسب بيان نشرته الجامعة في وقت لاحقاً، أوضحت بأنها وزّعت 350 بطاقة تذكارية لعدد من الطلاب ولكن كتب اسم هيلاري بـ"L" واحدة، بدل اثنين.



وأشارت إلى أن البطاقات تمت طباعتهم في اللحظة الأخيرة بمثابة تذكار للطلاب، والبطاقات التي تم توزيعها ليست هي البطاقات الرسمية التي تم دعوة الناس عبرها، وأكدت بأنها ستقوم بإعادة طباعتها وتوزيعها على الطلاب.



الجامعة تحذر

ونشر أحدهم على موقع تويتر تحذيراً وضعته الجامعة على مدخل المناظرة، يفيد بأن "النشاط الذي يجرى قد يحتوي على مواد حساسة. العنف الجنسي، الاعتداء الجنسي، الاستغلال هي بعض من ما يذكر في هذا النشاط. إذا أحسست بالمضايقة، نرجوكم بالاضطلاع على هذه الموارد التي بإمكانها أن تساعدك".

ترامب: أعطوني ميكروفون معطوب

مع انتهاء المناظرة، جال المرشحان على أهل الصحافة المتواجدين في القاعة كما الحضور، ومن بين ما زعمه ترامب في معرض حديثه عن خسارته للمناظرة يقول "المناظرة جرت بشكل جيّد، ولكني أحسست.. أحسست أنهم أعطوني "ميكروفوناً معطوباً"، هل انتبهت إلى ذلك؟"، بحسب ما نقله مراسل قناة "سي بي أس".

الصور المتحركة

وبالطبع باتت الصور المتحركة "جيف"، التي يتم مشاركتها على وسائل التواصل الإجتماعي، جزء لا يجزء من طريقة التعبير، فتم رصد عدد منها على تويتر تقتبس من أقوال المرشحان، فيما عدد آخر تلاعب بها عن طريق تطبيق سناب شات عبر إضافة فلاتر، بينما ذهب البعض الآخر إلى انتاج صور تعكس الحماس الذي شهدته المناظرة بين كلينتون وترامب على طريقتهم الخاصة.