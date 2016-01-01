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آلاف السعوديات يطالبن برفع ولاية الرجل عن المرأة في المملكة

بواسطة أخبارنا المغربية ــ أ ف ب ساعة واحدة مضت
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آلاف السعوديات يطالبن برفع ولاية الرجل عن المرأة في المملكة

 

وقع آلاف الأشخاص في السعودية عريضة تدعو الملك سلمان بن عبد العزيز لإسقاط ولاية الرجل التي تمنع النساء من العمل أو الدراسة أو السفر دون موافقة ولي الأمر، بحسب ما أفادت ناشطات الثلاثاء.

وقالت الأستاذة الجامعية المتقاعدة عزيزة اليوسف، إن العريضة تطالب بمعاملة النساء في المملكة، والبالغ عددهن قرابة عشرة ملايين، "كمواطنات كاملات، وتحديد سن يتم معاملتهن بدءا منه كراشدات ومسؤولات عن القرارات التي يتخذنها".

وأضافت أنها حاولت إيصال العريضة التي تحمل تواقيع 14,700 شخص إلى الديوان الملكي الاثنين، إلا أنه طلب منها إرسالها بالبريد، مشيرة إلى أن هذا ما يعتزم الناشطون القيام به.

وتشكل العريضة تتويجا لدعوات بدأت قبل شهرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإسقاط ولاية الرجل، وتداول على نطاق واسع بشكل يومي عبر موقع "تويتر"، وسم "#سعوديات_نطالب_بإسقاط_الولاية".

وقوبلت الدعوة بآراء متناقضة.

وغردت مستخدمة تستخدم اسما مستعارا "أريد إسقاط الولاية. يكفي ذل (...) أريد حريتي".

في المقابل، قالت مستخدمة باسم مستعار أيضا "قال الله عز وجل أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. من تطالب بنزع الولاية فهي تعصي أمر الله".

 

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