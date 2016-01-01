زعيم داعش يأمر بقتل كل حمير الموصل ، والسبب...

أخبارنا المغربية : علاء المصطفاوي

أكدت تقارير إعلامية عراقية أن تنظيم داعش الإرهابي شن حملة تصفية استهدفت حمير مدينة الموصل بعد الإهانة التي تعرض لها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي من طرف عناصر مجهولة.

وتظيف التقارير أن مجموعة من الحمير جابت شوارع الموصل وهي تحمل صور لأبو بكر البغدادي مما أثار حفيظة مقاتلي التنظيم ليصدر الأمر بقتل كل الحمير.

هذا وشن جنود البغدادي حملة مداهمات واسعة بحثا عن صاحب "الفعلة" من أجل إعدامه في ساحة عمومية.