3 أقمار اصطناعية جزائرية جديدة تحلق في الفضاء والتجسس على المغرب واحد من مهامها

أطلقت منصة سريهاريكوطا للمركز الفضائي "ساتيش دهاون" بمقاطعة شيناي بالهند ثلاثة أقمار اصطناعية جزائرية، أمس الاثنين، وفق ما نقلته الوكالة الفضائية الجزائرية، معلنة أن العملية تمت بنجاح.

وقالت الوكالة في بيان لها إن الأمر يتعلق بأقمار تحمل أسماء (ألسات-1 ب،ألسات-2 ب وألسات-1 ن)، جرى إطلاقها من على متن الصاروخ الهندي 35 -PSLV ، في عملية عرفت إطلاق ثمانية أقمار اصطناعية في المجموع، لافتة إلى أن عمليات الإدماج والتجارب قام بها مهندسون جزائريون على مستوى مركز تطوير الأقمار الاصطناعية ببئر الجير وهران.

ويدخل إطلاق هذه الأقمار الاصطناعية الثلاثة في إطار برنامج وطني للفضاء بالجزائر يحمل اسم "أفاق 2020"، اعتمده مجلس الحكومة عام 2006، ويهدف" تقوية قدرات الجزائر فيما يتعلق برصد الأرض لخدمة التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الوطنية" وفق بيان الوكالة.

هذا ومن الواضح أن من مهام الأقمار الاصطناعية الجيدة توفير معلومات أكثر دقة عن تحركات الجيش المغربي بالإضافة إلى جمع معطيات تجسسية أخرى عن المغرب .