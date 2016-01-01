بالفيديو.. السيسي: سيبولي الفكة.. وتويتر: "لو ممعييش تاخد لبان؟"

سخر رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، من تصريحات عبدالفتاح السيسي اليوم ، بعد دعوته للمصريين بترك الفكة قائلاً:"عايز فكة معاملاتكم البنكية"، وذلك من خلال هاشتاج "سيبولي الفكة".



طالب عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع "غيط العنب" اليوم الاثنين، المواطنين، بترك أجزاء ضئيلة من معاملاتهم البنكية لصالح المشاريع القومية، بجانب صندوق تحيا مصر، قائلا :"انا عايز فكة معاملاتكم البنكية هتفيد البلد وهتعمل ملايين ايوة والله صدقوني.. ..ناخد الفكة دي ونحطها في حساب لصالح البلد".



وقال السيسي، "المصريون لديهم الرغبة في المشاركة لبناء بلدهم ولكن لا يعرفون ما هي الآلية المناسبة.. ماتسبوش بلدكم وتمشوا انتم تقدروا تبنوها".