شاعلة بتندوف... اشتباكات جديـدة بين محتجزين وميلشيات البوليساريو

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اندلعت أول أمس الأحد 25 شتنبر داخل مخيمات المحتجزين بتندوف بين عناصر مسلحة من جبهة البوليساريو ومواطنين بدائرة مايسمى بـ"ميجك"، وذلك على خلفية الإجراءات التي تتبعها الجبهة في تعاطيها مع الحظر المفروض منذ مدة.

ونقلت “الأسبوع” عن مصادر موثوقة أن عناصر البوليساريو قامت بمداهمة محل سكن عائلات بالدائرة المذكورة بعد مداهمة طالت شبانا كانوا يتجولون بسياراتهم داخل الولاية قبل ساعة الحظر، وهو ما خلق هلعا وفوضى بالمخيمات انتهي بمشادات عنيفة بين المواطنين الناقمين على الوضع المزري والعناصر المسلحة لمليشيات البوليساريو .

وتعيش البوليساريو على وقع انتفاضات متفرقة من حن لآخر بسبب القمع والحظر الذي تفرضه المليشيات الانفصالية على المتحتجزين وعائلاتهم، إذ يعيش سكان المخيمات الأمرين رفضت بوليساريو إجراء إحصاء عام لهم حتى تستفيد من المساعدات الدولية التي تقدمها منظمات ودول صديقة للجبهة بإخفائها العدد الحقيقي للمحتجزين.