وفاة الرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بيريس
أفادت وسائل إعلام اسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريس توفي اليوم الأربعاء في تل أبيب عن عمر يناهز 93 عاما.
وكان بيريس قد نقل إلى المستشفى بعد إصابته بسكتة دماغية قبل نحو أسبوعين، وتحسنت حالته قليلا قبل أن تتدهور فجأة أمس الثلاثاء.
ومن المتوقع صدور إعلان رسمي بوفاة بيريس الحائز على جائزة نوبل للسلام ورئيس الوزراء السابق في وقت لاحق اليوم.
وقد تولى بيريس رئاسة الحكومة مرتين بين 1984 و1986، ثم في 1995-1996، كما تولى سدة الرئاسة بين 2007 و2014. وشغل على مدى أكثر من خمسين عاما جميع مناصب المسؤولية تقريبا بقطاعات مختلفة.
شاشة أخبارنا
نجم برشلونة بطل فضيحة جنسية مع صديقة كريستيانو رونالدو!
يتصدّر نجم برشلونة وتوتنهام السابق وال اي غالاكسي الأميركي الحالي جيوفاني دوس سانتوس العناوين بسبب ابتزازه بتسريب شريط ايباحي له عبر الانترنت. وفي التفاصيل فإن دوس ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (1 تعليق)
رجل تحمل المسؤولية بصدق وأمانة لخدمت الشعب اليهودي
أحسن بكتير من رأساء الامة العربية
بداخل المجتمع اليهودي ليس هناك عراك سياسي ليس هناك رشوة سياسية ليس هناك خونة ليس هناك جرائم سياسية وليس وليس
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟