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وفاة الرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بيريس

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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وفاة الرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بيريس وفاة الرئيس الاسرائيلي السابق شيمون بيريس

 أفادت وسائل إعلام اسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيريس توفي اليوم الأربعاء في تل أبيب عن عمر يناهز 93 عاما.

وكان بيريس قد نقل إلى المستشفى بعد إصابته بسكتة دماغية قبل نحو أسبوعين، وتحسنت حالته قليلا قبل أن تتدهور فجأة أمس الثلاثاء.

ومن المتوقع صدور إعلان رسمي بوفاة بيريس الحائز على جائزة نوبل للسلام ورئيس الوزراء السابق في وقت لاحق اليوم.

وقد تولى بيريس رئاسة الحكومة مرتين بين 1984 و1986، ثم في 1995-1996، كما تولى سدة الرئاسة بين 2007 و2014. وشغل على مدى أكثر من خمسين عاما جميع مناصب المسؤولية تقريبا بقطاعات مختلفة.

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1 | أسعد
الامانة
السلام عليكم
رجل تحمل المسؤولية بصدق وأمانة لخدمت الشعب اليهودي
أحسن بكتير من رأساء الامة العربية
بداخل المجتمع اليهودي ليس هناك عراك سياسي ليس هناك رشوة سياسية ليس هناك خونة ليس هناك جرائم سياسية وليس وليس
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/09/28 - 10:10
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