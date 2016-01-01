العثور على مغربية مقتولة داخل شقتها في اسطنبول و القاء القبض على القاتل المفترض

عثر الأمن التركي، في منطقة تقسيم في اسطنبول، على جثة شابة مغربية تبلغ من العمر 35 عاما، داخل شقتها ، بعد تعرضها لـ6 طعنات بسكين في مناطق متفرقة من جسدها.

وتعود تفاصيل الجريمة، التي أوردتها صحيفة “صباح” التركية، إلى يوم الأحد 18 سبتمبر، حين تلقت الشرطة بلاغا يفيد بوجود رائحة غريبة تنبعث من الطابق السفلي لعمارة وسط اسطنبول، ما دفع الشرطة للانتقال إلى المكان، والعثور على جثة الشابة.

ونقلت الشرطة الجثة إلى الطب الشرعي في اسطنبول من أجل التشريح، وفتحت تحقيقا بالجريمة، استنادا إلى الكاميرات الموجودة في الشارع، فيما أوردت مصادر أن عملية تمشيط أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على شخص مشتبه في تنفيذه الجريمة، في منطقة “ازميت”، بضواحي المدينة ذاتها.