جريدة بريطانية تنشر خبر وفاة الميلياردير السعودي " الشيخ العمودي "

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

أوردت جريدة " التيليغراف " الشهيرة ، خبرا أكدت من خلال وفاة الميلياردير السعودي " الشيخ العمودي " صبيحة أمس الثلاثاء ،عن عمر ناهز السبعين سنة ، بعدما كان يتابع حصص علاجه بمدينة لندن البريطانية ، دون ان تكشف عن أسباب الوفاة.

بيد إن بعض المقربين من محيط الشيخ العمودي اكدوا لنا وفق روايات متطابقة ، ان الخبر عار من الصحة و أن الرجل لازال على قيد الحياة ، و ان ما تم تداوله من قبل هذه الجريدة الشهيرة مجرد اشاعة من الاشاعات التي تطال المشاهير عبر العالم بهدف خلق " البوووز " .