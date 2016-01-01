الرئيسية | دولية | جريدة بريطانية تنشر خبر وفاة الميلياردير السعودي " الشيخ العمودي "

جريدة بريطانية تنشر خبر وفاة الميلياردير السعودي " الشيخ العمودي "

بواسطة أخبارنا المغربية 28 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
جريدة بريطانية تنشر خبر وفاة الميلياردير السعودي " الشيخ العمودي " جريدة بريطانية تنشر خبر وفاة الميلياردير السعودي " الشيخ العمودي "

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية

أوردت جريدة " التيليغراف " الشهيرة ، خبرا أكدت من خلال وفاة الميلياردير السعودي " الشيخ العمودي " صبيحة أمس الثلاثاء ،عن عمر ناهز السبعين سنة ، بعدما كان يتابع حصص علاجه بمدينة لندن البريطانية ، دون ان تكشف عن أسباب الوفاة.

بيد إن بعض المقربين من محيط الشيخ العمودي اكدوا لنا وفق روايات متطابقة ، ان الخبر عار من الصحة و أن الرجل لازال على قيد الحياة ، و ان ما تم تداوله من قبل هذه الجريدة الشهيرة مجرد اشاعة من الاشاعات التي تطال المشاهير عبر العالم بهدف خلق " البوووز " .

مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات