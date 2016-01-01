الرئيسية | دولية | اليمن: الانقلابيون يُطالبون طهران بالتدخل رسمياً لمساعدتهم

اليمن: الانقلابيون يُطالبون طهران بالتدخل رسمياً لمساعدتهم

بواسطة أخبارنا المغربية ــ وكالات 2 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
اليمن: الانقلابيون يُطالبون طهران بالتدخل رسمياً لمساعدتهم

 

دعا المتمردون في اليمن رسمياً إيران، إلى التدخل في الحرب الدائرة في بلادهم، ومساعدتهم على ما أسموه"عدواناً" على اليمن، وكسر الحصار الاقتصادي المفروض على الحوثيين وأنصار صالح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إسنا، الأربعاء.

وأوضحت الوكالة أن "رئیس مجلس النواب الیمني" المنحل، وجه رسالةً بهذا المعنى إلی رئیس مجلس الشوری الإيراني، البرلمان، علي لاريجاني.

وطالب یحیي علي الراعي، أحد أقرب المقربين من علي عبد الله صالح، في الرسالة طهران بدعم "المتمردين" أو الشعب اليمني كما جاء في الرسالة "وهي التي وقفت إلى جانبه" دائماً حسب قوله. 

يذكر أن الراعي كان أشد المتحمسين لإقامة ما سُمي بالمجلس السياسي الأعلى، بالاشتراك بين الحوثيين وأنصار صالح، لاستكمال الانقلاب السياسي على الشرعية، بعد قرار من البرلمان اليمني، غير الشرعي الذي يسيطر عليه.

 
مجموع المشاهدات: 1 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات