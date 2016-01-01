اليمن: الانقلابيون يُطالبون طهران بالتدخل رسمياً لمساعدتهم

دعا المتمردون في اليمن رسمياً إيران، إلى التدخل في الحرب الدائرة في بلادهم، ومساعدتهم على ما أسموه"عدواناً" على اليمن، وكسر الحصار الاقتصادي المفروض على الحوثيين وأنصار صالح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إسنا، الأربعاء.

وأوضحت الوكالة أن "رئیس مجلس النواب الیمني" المنحل، وجه رسالةً بهذا المعنى إلی رئیس مجلس الشوری الإيراني، البرلمان، علي لاريجاني.

وطالب یحیي علي الراعي، أحد أقرب المقربين من علي عبد الله صالح، في الرسالة طهران بدعم "المتمردين" أو الشعب اليمني كما جاء في الرسالة "وهي التي وقفت إلى جانبه" دائماً حسب قوله.

يذكر أن الراعي كان أشد المتحمسين لإقامة ما سُمي بالمجلس السياسي الأعلى، بالاشتراك بين الحوثيين وأنصار صالح، لاستكمال الانقلاب السياسي على الشرعية، بعد قرار من البرلمان اليمني، غير الشرعي الذي يسيطر عليه.