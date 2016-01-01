اليمن: الانقلابيون يُطالبون طهران بالتدخل رسمياً لمساعدتهم
دعا المتمردون في اليمن رسمياً إيران، إلى التدخل في الحرب الدائرة في بلادهم، ومساعدتهم على ما أسموه"عدواناً" على اليمن، وكسر الحصار الاقتصادي المفروض على الحوثيين وأنصار صالح، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية إسنا، الأربعاء.
وأوضحت الوكالة أن "رئیس مجلس النواب الیمني" المنحل، وجه رسالةً بهذا المعنى إلی رئیس مجلس الشوری الإيراني، البرلمان، علي لاريجاني.
وطالب یحیي علي الراعي، أحد أقرب المقربين من علي عبد الله صالح، في الرسالة طهران بدعم "المتمردين" أو الشعب اليمني كما جاء في الرسالة "وهي التي وقفت إلى جانبه" دائماً حسب قوله.
يذكر أن الراعي كان أشد المتحمسين لإقامة ما سُمي بالمجلس السياسي الأعلى، بالاشتراك بين الحوثيين وأنصار صالح، لاستكمال الانقلاب السياسي على الشرعية، بعد قرار من البرلمان اليمني، غير الشرعي الذي يسيطر عليه.
شاشة أخبارنا
نجم برشلونة بطل فضيحة جنسية مع صديقة كريستيانو رونالدو!
يتصدّر نجم برشلونة وتوتنهام السابق وال اي غالاكسي الأميركي الحالي جيوفاني دوس سانتوس العناوين بسبب ابتزازه بتسريب شريط ايباحي له عبر الانترنت. وفي التفاصيل فإن دوس ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟