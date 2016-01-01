"ميركل" قريبا بالمغرب بعد تلقيها اتصالا هاتفيا من الملك محمد السادس

أخبارنا المغربية

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أجرى اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية السيدة أنجيلا ميركل.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص....

"أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، اليوم اتصالا هاتفيا مع المستشارة الالمانية السيدة أنجيلا ميركل.

وخلال هذا الاتصال تباحث صاحب الجلالة والمستشارة الألمانية بشأن سياسة الهجرة.

وفي هذا الصدد التزمت المملكة المغربية بترشيد وعقلنة تدبير تدفقات الهجرة.

وبهذه المناسبة أعطى صاحب الجلالة نصره الله تعليماته السامية لوزير الداخلية قصد القيام ، إلى جانب فريق من الخبراء من وزارة الداخلية ، بزيارة إلى ألمانيا، بغرض تسريع تحديد هوية وإعادة ترحيل المواطنين المغاربة المعنيين بهذه العملية.

ومن جهة اخرى عبرت السيدة ميركل عن قبولها دعوة صاحب الجلالة من أجل القيام بزيارة رسمية للمغرب مطلع سنة 2017.