هذه هي الدول العربية التي قررت المشاركة في جنازة بيريز

تنوي العديد من الدول العربية، المشاركة في حضور مراسم جنازة الرئيس الاسرائيلي السابق شمعون بيريز، الذي يعد آخر شخصية يهودية من جيل مؤسسي دولة الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين المحتلة.

وأفاد موقع "i24" الإسرائيلي، أن المغرب سيرسل أندريه أزولاي؛ مستشار الملك محمد السادس لحضور جنازة شمعون بيريز غدا الخميس، كما أن وزير خارجية مصر سامح شكري، سيمثل بلاده في جنازة شمعون بيريس، مضيفا أنه من غير المؤكد اذا كان السيسي سيحضر الجنازة أم لا.

ونقلت "القناة العاشرة" العبرية، عن مصادر إسرائيلية عن وجود اتصالات مع دول من الخليج العربي بينها عُمان قد تحضر جنازة بيريز.

بدورها رجحت إذاعة "كول حاي" الإسرائيلية حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله، ملك الأردن. وأكدت القناة العاشرة الإسرائيلية عبر حسابها على"تويتر"، ذات الخبر.

من جانبه، نعى وزير الخارجية البحريني في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر"، بيريز، وقال: "طيب الله ثراك الرئيس بيريس.. رجل حرب ثم رجل السلام الذي لا يزال غائبا عن منطقة الشرق الأوسط".

وعن مشاركة الفلسطينيين في الجنازة، نقل الموقع الإسرائيلي، عن مصادر فلسطينية في حركة "فتح"، تأكيدها، أنه في حال تم توجيه دعوة لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للمشاركة في جنازة بيريز الجمعة، لن يرفضها، منوها أن الطرف الفلسطيني كان يفضل أن توجه الدعوة من قبل العائلة، ولم يصدر أي تعليق من السلطة حول الموضوع.

وفي سياق متصل، تأكد حتى الآن وصول ومشاركة أكثر من 40 زعيم دولي في جنازة بيريس، وفق موقع "i24" الإسرائيلي، ومن أبرز المشاركين؛ الرئيس الأمريكي باراك أوباما، ووزير خارجيته جون كيري، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

كما تأكد حضور الأمين العام للأمم المتحدة، وملك إسبانيا فيليبي، وولي العهد البريطاني الملك تشارلز، ورئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك ووزيرة خارجيته فيديريكا موغيريني، والرئيس الألماني يواخيم غاوك، وكذلك الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند وزير خارجيته، والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون ورئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وأعلن فجر الأربعاء عن وفاة رئيس الاحتلال الإسرائيلي السابق شمعون بيرز (93 عاما)، وذلك بعد أسبوعين من إصابته بجلطة دماغية.

عن موقع عربي 21