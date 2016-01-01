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الولايات المتحدة: مقتل ثلاثة أشخاص في حادث اصطدام قطار بنيوجيرسي

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات 29 دقيقة مضت
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الولايات المتحدة: مقتل ثلاثة أشخاص في حادث اصطدام قطار بنيوجيرسي

ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 100 آخرون على الاقل في حادث اصطدام قطار صباح اليوم الخميس في محطة هوبوكن بنيو جيرسي (شرق).

ونقلت وسائل الإعلام الأمريكية، عن مسؤولين قولهم، إن القطار الذي كان مزدحما والقادم من نيويورك، اصطدم بحاجز بمحطة هوبوكين، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة 100 آخرين.

وأظهرت الصور التي نقلتها وسائل الإعلام العديد من الجرحى. ووقع الحادث في حدود الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، حيث تكون حركة السكك الحديدية في مرحلة الذروة.

 

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