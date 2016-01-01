حركة "حماس" توضح حقيقة تواجد لجنة للتضامن مع جبهة "البوليساريو" بـغزة

نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بشكل قاطع وجود أي "لجنة للتضامن مع الشعب الصحراوي" (البوليساريو)، في قطاع غزة، وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يكون طرفا في أي خلافات بين الجزائر والمغرب، أو بين أي دول عربية أخرى.

وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صلاح البردويل، في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، تعليقا على خبر نشرته صحيفة جزائرية اليوم الجمعة عن تشكيل "لجنة للتضامن مع الشعب الصحراوي تتخذ من غزة مقرا لها": "نحن ننأى بأنفسنا وبمقاومتنا عن أي خلافات عربية ـ عربية، احترامنا للأطراف العربية ولأنفسنا لا يسمح لنا بذلك، وليس لدينا متسع من الوقت لمثل هذا".

وأضاف: "لا نسمح ولا يوجد لدينا في غزة أي توجه من هذا القبيل، ولا توجد لدينا أي جمعيات أو لجان بهذا الاسم، هذا هراء وغير موجود إطلاقا".

وتابع: "احترامنا للجزائر والمغرب ولكل شعوب المنطقة العربية والإسلامية كبير، في دعمهم وإسنادهم لقضيتنا"، على حد تعبيره.

وكانت صحيفة "الخبر" الجزائرية، قد نشرت خبرا اليوم الجمعة عن تشكيل لجنة للتضامن مع الشعب الصحراوي في قطاع غزة، وقالت بأنها عقدت اجتماعا لها الأسبوع الماضي وأنها تضم 18 عضوا نصفهم فلسطينيون والنصف الآخر من الصحراويين.

ونشرت الصحيفة بيانا قالت بأنه صادر عن الاجتماع التأسيسي لهذه اللجنة يكشف عن أهدافها، وهي "التضامن مع الشعب الصحراوي والتعريف بالقضية الصحراوية في الساحة الفلسطينية أولا والعربية ثانيا وفي المحافل الدولية والعربية، والتعاون الإيجابي مع مختلف اللجان التضامنية في العالم مع القضية الصحراوية"، وفق الصحيفة.