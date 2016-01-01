البنتاغون: داعش يحشد 4500 إرهابي للدفاع عن الموصل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) مساء أمس الخميس، أن تنظيم داعش جهز ما بين 3 آلاف و4 ألاف و500 مقاتل للدفاع عن مدينة الموصل شمال العراق حيث ستطبق أساليب "عصابات المدن"، إزاء تقدم القوات العراقية والكردية.

وذكر المتحدث باسم البعثة الأمريكية لمكافحة داعش العقيد جون دوريان، في مؤتمر صحفي أنه من أجل الدفاع عن الموصل، معقله الرئيسي بالعراق، قد يلجأ التنظيم إلى اتباع أساليب "عصابات المدن" وكذلك استخدام متفجرات منزلية الصنع وأنفاق لحشد وتحصين القوات.

وكانت واشنطن أعلنت أمس الخميس، عن إرسال 600 جندي إضافيين لمساعدة القوات العراقية وقوات البشمركة الكردية في السيطرة على الموصل، ثاني كبرى المدن العراقية والتي سيطر داعش عليها منذ أكثر من عامين.

وأوضح المتحدث أن داعش يجلب مقاتلين أجانب إلى الموصل، لكن العدد ليس كافياً نظراً لخسائره البشرية بسبب الهجمات الجوية الأمريكية.

وتأمل الولايات المتحدة في دخول الموصل في أقرب وقت ممكن لجمع "كمية كبيرة من المعلومات" الاستخباراتية لداعش في المدينة.