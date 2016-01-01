القضاء القبرصي يقبل بتسليم مصري خطف طائرة لشركة مصر للطيران

وافقت محكمة قبرصية الجمعة على تسليم مصري قام بخطف طائرة تابعة لشركة مصر للطيران ووجهها إلى لارنكا في آذار/مارس الماضي.

وتطالب مصر باستعادة سيف الدين محمد مصطفى (58 عاما) لمحاكمته على خطفه الطائرة بعدما هدد بتفجير حزام ناسف تبين في ما بعد أنه ليس حقيقيا، في رحلة بين الإسكندرية والقاهرة في 29 آذار/مارس.

وقد أجبر الطيار على الهبوط في مطار لارنكا بجنوب قبرص حيث أفرج عن الركاب واستسلم للشرطة. وهو موقوف منذ ذلك الحين. وقالت القاضية دونا كونستانتينو في الجلسة التي عقدت بحضور مصطفى "استنادا إلى الأدلة التي تلقيناها، أرى أن كل الشروط متوفرة (لتسليمه) بموجب اتفاقية الاسترداد الموقعة في 1996".

وقال محامو مصطفى إنه معارض للنظام وقد لا يحصل على محاكمة عادلة في مصر لهذا السبب.

وفي جلسة عقدت في حزيران/يونيو، أكد أنه قام بخطف الطائرة ليطلب اللجوء إلى إيطاليا حيث يريد إدانة الحكومة "القمعية" لبلده. ودعا المحكمة إلى عدم تسليمه مؤكدا أنه يخشى أن يتعرض "للتعذيب" و"القتل".

لكن القاضية قالت إنها واثقة من أنه سيحصل على محاكمة عادلة في بلده ولن يلاحق لأسباب سياسية. وصرحت أن "الجنح (...) لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعتبر سياسية". وتابعت أنه لو كان ملاحقا من السلطات المصرية لما سلمته جواز سفر وسمحت له بمغادرة البلاد. وأعلن روبرتوس فراهيمي أن موكله يريد استئناف الحكم.