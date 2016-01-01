النظام السوري يقصف أكبر مشفى في حلب بالبراميل المتفجرة

تعرضت أكبر مستشفى في الأحياء الشرقية في مدينة حلب، اليوم السبت، للقصف ببرميلين متفجرين على الأقل، للمرة الثانية خلال أربعة أيام، وفق ما ذكرت منظمة طبية غير حكومية تقدم الدعم له.

وقال أدهم سحلول من الجمعية الطبية السورية الأمريكية، ومقرها الولايات المتحدة: "تعرض مستشفى (إم10) للقصف ببرميلين متفجرين، كما أفادت تقارير عن سقوط قنبلة انشطارية".

وسبق أن تعرضت هذه المستشفى، ومرفق طبي آخر تديره المنظمة ذاتها، للقصف الأربعاء.