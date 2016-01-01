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البرلمان التركي يمدد تفويض الجيش التدخل في العراق وسوريا

بواسطة أخبارنا المغربية ــ أ ف ب 3 دقيقة مضت
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البرلمان التركي يمدد تفويض الجيش التدخل في العراق وسوريا

 

أجاز البرلمان التركي، اليوم السبت، بغالبية كبيرة للجيش التركي مواصلة مهماته في العراق وسوريا لعام إضافي.

وحظي القرار بموافقة نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم وزملائهم الاشتراكيين الديموقراطيين في حزب الشعب الجمهوري ونواب حزب العمل القومي.

وبناء عليه، يستطيع الجيش التركي التحرك حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2017 خارج حدود بلاده وخصوصاً في العراق وسوريا حيث بدأ في 24 أغسطس (آب) عملية "درع الفرات".

 
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