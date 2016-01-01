الاندبندنت : دونالد ترامب شارك في فيلم إباحي
نورالدين ثلاج –أخبارنا المغربية
كشفت صحيفة الاندبندنت الإنجليزية الذائعة الصيت عن مفاجئة من العيار الثقيل، بعدما أزاحت الستار عن القليل من خصوصية المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، وكتبت عن مشاركته في فيلم إباحي.
الصحيفة البريطانية أوردت أن منافس هيلاري كلينتون الرئيسي قد سبق له أن حقق ظهورا قصيرا سنة 2000 في شريط بورنوغرافي من إنتاج مؤسسة "بلاي بوي" المختصة في المجال. حيث اقتصر ظهوره في لقطة قام فيها بفتح قارورة من الشامبانيا ورش محتواها على سيارة ليموزين في أحد شوارع نيويورك.
وسبق لترامب أن صرح في حوار سنة 2003 أنه شاهد شريطا جنسيا للعارضة باريس هيلتون مع من ستكون في ما بعد زوجته المستقبلية ميلانيا، وأقر أن الشريط جعل من هيلتون أكثر إثارة في عيون العالم .
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