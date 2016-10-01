ساسة الجزائر يشككون في جدية المغرب حول مطلب فتح الحدود بين البلدين

أخبارنا المغربية

كشف محمد جهيد يونسي، المرشح السابق للرئاسيات الجزائري أنه كانت له مساع حثيثة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الجزائري والمغربي ومحاولة لحلحلة معضلة فتح الحدود.

و تابع المتحدث في حواره مع أسبوعية "الأيام" ، أن التراشق الإعلامي من الطرفين بمناسبة وغير مناسبة شوّش على مجريات مسعى فتح الحدود.

و أضاف اليونسي :"صراحة الطبقة السياسية الجزائرية في عمومها ما زالت تعتريها شكوك في جدية الطرف المغربي في المصالحة، وتعتبر الدعوات التي تطلق في مناسبات معلومة مجرد تسجيل مواقف".