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ساسة الجزائر يشككون في جدية المغرب حول مطلب فتح الحدود بين البلدين

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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ساسة الجزائر يشككون في جدية المغرب حول مطلب فتح الحدود بين البلدين ساسة الجزائر يشككون في جدية المغرب حول مطلب فتح الحدود بين البلدين

أخبارنا المغربية 

كشف  محمد جهيد يونسي، المرشح السابق للرئاسيات الجزائري أنه كانت له مساع حثيثة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الجزائري والمغربي ومحاولة لحلحلة معضلة فتح الحدود.

و تابع المتحدث في حواره مع أسبوعية "الأيام" ، أن  التراشق الإعلامي من الطرفين بمناسبة وغير مناسبة شوّش على مجريات مسعى فتح الحدود.

و أضاف اليونسي :"صراحة الطبقة السياسية الجزائرية في عمومها ما زالت تعتريها شكوك في جدية الطرف المغربي في المصالحة، وتعتبر الدعوات التي تطلق في مناسبات معلومة مجرد تسجيل مواقف".

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1 | مواطن
مغربي
لا لفتح الحدود
الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي قال بالحرف
حظنا السيئ ان حدودنا جاءت بجوار نظام غاشم
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/01 - 10:45
2 | مواطن
لالفتح الحدود
السبب واضح لازالت الجزائر ضد وحدة المغرب فلا يعقل ان احب جاري وشغله الشاغل الحاق الاذى بي فالجزائر لم تاخذ العبرة بعد مع العلم انها تدرك ان المغرب لم ولن يفرط في شبر واحد من اراضيه وان تطلب الامر الحرب ولاشيء غير الحرب الضروس والتي ستاتي وبلا سك على الاخضر واليابس ونقسم بالله كمغاربة مستعدون لخوض الحرب بمجرد ان يعلنها صاحب الجلالة ونحن ندرك ويلات الحروب وماتخلفه من دمار شامل وتعود بالدول المحاربة سنوات الى الوراء ولكن ان اضطررنا فالحرب اولى وليكن في معلومنا ان الغرب يمني نفسه بحرب مدمرة بين المغرب والجزائر ليبيع خردته من اليات الدمار ويطمئن بان اخوة المغرب والجزائر ماتت ولن يبقى لها اثر نرجو ان تحكم الحكومات الجزائرية والمغربية منطق الحكمة ويدركوا ان القوة في وحدتهم وان كل واحد منهما يريد الخير للاخر والااحد اقوى او احسن من الاخر فنحن اخوة تجوعنا وحدة الدين واللغة والتاريخ المشترك فالمغاربة يحبون الجزائريين وكذلك الجزائريون يحبون المغاربة فالوحدة هي الاهم ولاداعي للتشت والتجزيء فالوطن العربي واحد والدين واحد واللغة واحدة
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0
تقرير كغير لائق 2016/10/01 - 10:56
3 |
من قال إنها معضلة؟
بالعكس و الله لو استفتي الشعب المغربي عن فتح الحدود لصوت لصالح أن تبقى مغلقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
ماذا نستفيد من بالوعة شمال افريقيا غير حبوب النشوة وتخريب الاقتصاد و دعم ارهابيي البوليزاريو و الارهابيين وعض اليد التي ساعدتهم على الانعتاق من الاستعمار وطرد المغاربة فيما يسمونها ''المسيرة الكحلة''.
لكل هذه الاسباب ندعو مسؤولينا بأن لا يتكلموا باسم الشعب في مسألة فتح الحدود و الصناديق هي الفيصل.و السلام
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0
تقرير كغير لائق 2016/10/01 - 11:09
4 | المغرب الشامخ
لا نريد فتح الحدود مع شعب لقيط
الشعب المغربي لا يريد فتح الحدود مع اللقطاء عندما يصبح هم لصوص الحركي هو الشعب اللقيط الذي تم تشريده وتجويعه ونهب ثرواته و الملايير التي صرفت على رضيعتهم البوزبال المرتزقة وعندما يفكرون فيما ينفع الشعب الميت الخزائري ويتركون السياسة المغربية لاصحابها و يتركون دول الجوار كتونس وموريتانيا ومالي وليبيا ويكفون عن زرع الفتنة والارهاب وعندما يحكمهم رجال ذكورا وليس مقعد معتوه وتحيط به عصابة لصوص اغبياء كسلال الحمار و الحمارة البغل و الكبرانات القوادين الشياتة وعندما نعرف من يحكم الخزائر عندها يمكن الحديث عن شيء اسمه الحدود ولا ننسى الصحراء الشرقية المغربية ولاننسى حقوق جمهورية القبايل وجمهورية الطوارق ولكن المغرب سيكون ندا شرسا لكبرانات الحركي الذين فشلوا في مجابهة حنكة المغاربة الاشداء ونحن لكم بالمرصاد يا وسخ البشرية
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0
تقرير كغير لائق 2016/10/01 - 11:24
5 | عبدالله
اسيدي كملو الجدار ديالكم وزيدو فلعلو و في العرض ؤهنيونا
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0
تقرير كغير لائق 2016/10/01 - 11:26
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

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