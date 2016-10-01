ساسة الجزائر يشككون في جدية المغرب حول مطلب فتح الحدود بين البلدين
أخبارنا المغربية
كشف محمد جهيد يونسي، المرشح السابق للرئاسيات الجزائري أنه كانت له مساع حثيثة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الجزائري والمغربي ومحاولة لحلحلة معضلة فتح الحدود.
و تابع المتحدث في حواره مع أسبوعية "الأيام" ، أن التراشق الإعلامي من الطرفين بمناسبة وغير مناسبة شوّش على مجريات مسعى فتح الحدود.
و أضاف اليونسي :"صراحة الطبقة السياسية الجزائرية في عمومها ما زالت تعتريها شكوك في جدية الطرف المغربي في المصالحة، وتعتبر الدعوات التي تطلق في مناسبات معلومة مجرد تسجيل مواقف".
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عدد التعليقات (5 تعليق)
لا لفتح الحدود
الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي قال بالحرف
حظنا السيئ ان حدودنا جاءت بجوار نظام غاشم
بالعكس و الله لو استفتي الشعب المغربي عن فتح الحدود لصوت لصالح أن تبقى مغلقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
ماذا نستفيد من بالوعة شمال افريقيا غير حبوب النشوة وتخريب الاقتصاد و دعم ارهابيي البوليزاريو و الارهابيين وعض اليد التي ساعدتهم على الانعتاق من الاستعمار وطرد المغاربة فيما يسمونها ''المسيرة الكحلة''.
لكل هذه الاسباب ندعو مسؤولينا بأن لا يتكلموا باسم الشعب في مسألة فتح الحدود و الصناديق هي الفيصل.و السلام
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