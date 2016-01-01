ترامب يبدأ أسبوعاً حاسماً وسط مأزق حول بيانات ضرائبه

يبدأ المرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية دونالد ترامب أسبوعاً جديداً حاسماً عبر شن هجمات في كل الأصعدة للخروج من المأزق الذي وصل إليه منذ عدة أيام وخصوصاً أن وثائق عن بيانات ضرائبه تسببت بإضعاف موقفه أيضاً.

وكان الملياردير الأمريكي استأنف في منتصف أغسطس (آب) حملته وحقق بعض النجاح حيث بدا أكثر انضباطاً وركز مداخلاته على هيلاري كلينتون ورسالته الاقتصادية التي لاقت أصداء في المناطق التي خسرت مصانع.

وهذه الاستراتيجية التي ترافقت مع هفوات للمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون أتاحت له تضييق الفارق معها في استطلاعات الرأي. لكن فقط إلى حين موعد تنظيم أول مناظرة متلفزة الاثنين الماضي التي كان أداء الملياردير خلالها مرتبكاً ومتوتراً في مواجهة منافسته التي كانت شديدة الجهوزية.