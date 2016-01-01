اعلام الاحتلال الإسرائيلي يعلن اختراق طائرة جزائرية مجاله الجوي و الجزائر ترد

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

نفت، وزارة النقل الجزائرية، ما تداولته وسائل إعلام اسرائيلية، ومواقع التواصل الإجتماعي، حول اختراق طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية ، المجال الجوي للإحتلال الاسرائيلي، قائلة إنه لا أساس له من الصحة.

كما أكد مصدر رسمي من الوزارة، أن طائرة الخطوط الجوية الجزائرية التي كانت تضمن رحلة “الجزائر-الأردن” تحت رقم “AH4064 ” عادت إلى أرض الوطن بكل طاقم الذي كان يعمل أثناء الرحلة.

و كان موقع روتر نت الإخباري العبري ، قد أعلن عن قيام طائرة جزائرية باختراق الأجواء فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في المنطقة الجنوبية على الساحل المطل على البحر الميت.

ونقل نفس الموقع عن مصادر وصفها بالمطلعة داخل الكيان الإسرائيلي، قولها إن سلاح الجو الاسرائيلي لم يتدخل بعد اختراق الطائرة الجزائرية لأجواء فلسطين المحتلة، واعتبر ذلك دخول عميق نسبي.