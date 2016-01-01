مؤسس ويكيليكس يعتزم نشر مليون وثيقة قبل الانتخابات الأمريكية

قال مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، اليوم الثلاثاء، إن الموقع سينشر نحو مليون وثيقة مرتبطة بثلاث حكومات وبالانتخابات الأمريكية قبل نهاية العام.

ونفى أسانج أن الإفراج عن الوثائق ذات الصلة بالانتخابات الأمريكية يهدف للإضرار بمرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون وقال إنه أسيء فهم تصريحاته فيما يتعلق بهذا الأمر.

وأشار أسانج أيضاً إلى تغييرات في طريقة تنظيم وتمويل ويكيليكس، قائلاً إن المجموعة ستفتح باب عضويتها قريباً.

وقال إن ويكيليكس تسعى لتوسيع نطاق عملها بما يتجاوز المنافذ الإعلامية المئة التي تعمل معها بالفعل.