بالفيديو: تحلق شعر ابنتها لسخريتها من زميلتها المصابة بالسرطان

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر امرأة تحلق شعر ابنتها، كعقوبة لها لأنها أساءت لزميلة لها في الصف مصابة بمرض السرطان، وفق صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.



ويظهر المقطع المرأة وهي تحلق شعر ابنتها بآلة للحلاقة حيث تساقطت خصال شعرها على الأرض، وسط صراخ واستغاثة ابنتها. وتأتي محاولة الأم هذه لتلقن ابنتها درساً قاسياً يردعها في المستقبل عن السخرية أو الإساءة لأي شخص مهما كان السبب.



ولقي مقطع الفيديو رواجاً كبيراً بعد نشره على موقع فيس بوك وحصل على عدد مشاهدات كبير تجاوز 50000 مشاهدة.



وتفاوتت ردود الأفعال على تصرف الأم، حيث اعتبر البعض بأن تصرفها كان همجياً وغير إنساني، بينما أيدها آخرون وقالوا بأن تصرفها سيعلم ابنتها درساً عن كيفية التعامل مع الآخرين.



وقال بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بأن السبب الحقيقي وراء معاقبة الأم لابنتها بهذه الطريقة لم يكن سخريتها من زميلتها المصابة بالسرطان، وإنما لأنها نشرت صوراً عارية لها على الإنترنت.