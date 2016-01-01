شكون داها فيهوم ... "البوليساريو" تهاجم فرنسا و تهدد المغرب بالعودة إلى المواجهة العسكرية
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توصل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بنداء مستعجل وجهه محمد سالم ولد السالك وزير خارجية جبهة البوليساريو "الوهمية"، يهدد فيه باقتراب الجبهة من المواجهة العسكرية ضد المغرب.
و طالب سالم، وفق ما ذكرته قصاصة للوكالة الدولية للأنباء "أسوشييتد بريس" ، بتنظيم الاستفتاء الذي وعدت به الأمم المتحدة على خلفية اتفاقية وقف إطلاق النار مع المغرب سنة 1991.
كما هاجمت الجبهة الوهمية فرنسا، متهمة إياها بتعطيل قرار مجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية، لتعبر عن أملها في تحرك الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن : روسيا، الصين، بريطانيا، من أجل تنظيم عملية الاستفتاء.
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