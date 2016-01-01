مجلس الأمن يختار بالإجماع البرتغالي "غوتيريس" لمنصب أمين عام الأمم المتحدة

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، اليوم الخميس، قراراً باختيار رئيس الوزراء البرتغالي السابق "أنطونيو غوتيريس" أميناً عاماً للأمم المتحدة اعتباراً من مطلع العام المقبل.

وقال رئيس المجلس مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين، في تصريحات للصحفيين، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك "لقد وافق أعضاء المجلس بالإجماع على اختيار السيد أنطونيو غوتيريس أميناً عام للأمم المتحدة اعتباراً من 1 كانون ثان 2017".

ورداً على سؤال بشأن عدم اختيار إمرأة للمنصب، أجاب تشوركين، "النساء كن يمثلن 15% من المرشحين للمنصب، وكان هناك اتفاق عاما على أنه من المهم بالنسبة للدول الأعضاء بالمجلس أن تختار الشخص الأفضل للمنصب، واتفقنا على أن غوتيريس هو الأفضل لتوليه".

وأردف قائلاً "كان مهماً أيضاً، أن يظهر أعضاء مجلس الأمن توافقاً بشأن منصب الأمين العام وهو ما حدث اليوم".

وحول التوقعات بشأن التعامل بين روسيا والولايات المتحدة مع الأمين العام الجديد فيما يخص الأزمة السورية، أوضح بالقول: "حسناً. نحن مستمرون في التعاون مع واشنطن بشأن هذا، وأعتقد أن ذلك يتم عبر العواصم، وبالنسبة لغوتيريس أعتقد أنه من المهم أن يشعر بقدرته في الاعتماد على مجلس الأمن الدولي في هذا الصدد".

وأمس الأربعاء، أعلن رئيس مجلس الأمن عن توافق أعضاء المجلس على اختيار "غوتيريس"، لهذا المنصب.

وقال للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك إنه أبلغ رئيس الجمعية العامة بيتر تومسون بأن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا اليوم الخميس للتصويت الرسمي على "غوتيريس".

ووفقا لميثاق الأمم المتحدة يقوم مجلس الأمن برفع قراره إلى أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193، للتصويت علي اسم الأمين العام المقبل "غوتيريس" خلفًا للكوري الجنوبي "كي مون" الذي سيتقاعد في نهاية 2016 بعد فترتين قضاهما في المنصب مدة كل منهما خمس سنوات.

ودرجت العادة منذ إنشاء المنظمة الدولية على أن من يحدد هوية الأمين العام هو مجلس الأمن، بينما يكون التصويت على من يشغل هذا المنصب في الجمعية العامة بمثابة التصديق على توصية المجلس.

وتنتهي فترة ولاية بان كي مون الثانية والأخيرة 31 ديسمبر/كانون أول المقبل، ومن المفترض أن يشغل "غوتيريس" المنصب اعتباراً من 1 يناير/كانون ثان، ولفترة ولاية تستغرق 5 سنوات تنتهي في 31 ديسمبر/كانون أول 2021، ويجوز التجديد له لمرة واحدة فقط.

الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، هو برتغالي الجنسية، ولد في لشبونة عاصمة البرتغال يوم 30 أبريل/نيسان عام 1949، وحصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للتكنولوجيا تخصص فيزياء وهندسة كهربائية عام 1971، وفي عام 1973 انضم للحزب الاشتراكي البرتغالي وشغل منصب أمينه العام في 1992 ونجح في الصعود بالحزب ليتصدر نتاج الانتخابات التشريعية حتى تولي منصب رئاسة الوزراء خلال الفترة الممتدة من 1996-2001.

وخدم لفترتين في منصب مفوض الأمم المتحدة السامي منذ العام 2005 حتى العام الماضي.

وفي 2005 شغل "غوتيريس" منصب مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين وهو المنصب الذي تولاه لولايتين متتاليتين حتي 31 ديسمبر / كانون أول 2015 .

وعُرف عن "أنطونيو غوتيريس" مواقفه الأخلاقية إزاء اللاجئين السوريين الذين تدفقوا على أوروبا، كما يعد واحد من أكثر الوجوه السياسية في أوروبا تأييداً للاتحاد الأوروبي.