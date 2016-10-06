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هل يصب انتخاب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة في مصلحة قضية الصحراء المغربية ؟

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هل يصب انتخاب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة في مصلحة قضية الصحراء المغربية ؟

أخبارنا المغربية 

في عددها الصادر غدا، قالت صحيفة العلم ، أن انتخاب البرتغالي "أنطونيو غوتيريس" أمينا عاما جديدا للأمم المتحدة خلفا لبان كي مون، من شأنه إحداث تغييرات في عدد من الملفات وعلى رأسها الملفات المتعلقة باللاجئين عبر العالم نظرا لخبرته في هذا الميدان حيث شغل رئيسا للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويعرفه المتتبعون أنه رجل الميدان ولن يعتمد فقط على التقارير بخصوص البؤر المتوترة عبر العالم. 

و دعت اليومية، الدبلوماسية المغربية إلى التحرك في اتجاه اثارة انتباه الأمين العام الجديد لهذا المشكل الذي عرف خلال السنة الجارية انحرافات خطيرة بدعم من بعض القوى الدولية العظمى التي تريد تفتيت العالم وفق رؤيتها الإستراتيجية المبنية على الفوضى الخلاقة.

ومن المعروف، حسب الصحيفة، أن "أنطونيو غوتيريس" وكثير من المسؤولين البرتغاليين السابقين يعرفون جيدا المغرب كما يعرفون مشكل الصحراء.

 ومما لا شك فيه أن خبرة الرجل الميدانية ومعرفته بالأمور على أرض الواقع ستكون لها نتائج فعلية على عدد من القضايا الدولية ومنها قضية الصحراء.

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1 | عباس اتازي
الامين العام
بصراحة وكمايقول المتال الشعبي
من داز الحلوف الاول يدوز التاني
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/06 - 11:06
2 | سام
بالطبع ان البرتغاليين هم على معرفة جيدة بتاريخ المغرب و بمغربية الصحراء كما ان غوتيريس الامين العام الجديد للمنتظم الدولي يعرف بما فيه الكفاية مشكلة اللاجئين و خاصة وضعية الصحراويين بمخيمات تيندوف مما سيجعله كخطوة اولى في هذا الشان الامر باحصاء ساكنة مخيمات الحمادة حتى يقف على الحقيقة للدفع بالملف نحو الحل العادل المتفق عليه
مقبول مرفوض
0
تقرير كغير لائق 2016/10/06 - 11:20
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