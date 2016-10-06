هل يصب انتخاب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة في مصلحة قضية الصحراء المغربية ؟

أخبارنا المغربية

في عددها الصادر غدا، قالت صحيفة العلم ، أن انتخاب البرتغالي "أنطونيو غوتيريس" أمينا عاما جديدا للأمم المتحدة خلفا لبان كي مون، من شأنه إحداث تغييرات في عدد من الملفات وعلى رأسها الملفات المتعلقة باللاجئين عبر العالم نظرا لخبرته في هذا الميدان حيث شغل رئيسا للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ويعرفه المتتبعون أنه رجل الميدان ولن يعتمد فقط على التقارير بخصوص البؤر المتوترة عبر العالم.

و دعت اليومية، الدبلوماسية المغربية إلى التحرك في اتجاه اثارة انتباه الأمين العام الجديد لهذا المشكل الذي عرف خلال السنة الجارية انحرافات خطيرة بدعم من بعض القوى الدولية العظمى التي تريد تفتيت العالم وفق رؤيتها الإستراتيجية المبنية على الفوضى الخلاقة.

ومن المعروف، حسب الصحيفة، أن "أنطونيو غوتيريس" وكثير من المسؤولين البرتغاليين السابقين يعرفون جيدا المغرب كما يعرفون مشكل الصحراء.

ومما لا شك فيه أن خبرة الرجل الميدانية ومعرفته بالأمور على أرض الواقع ستكون لها نتائج فعلية على عدد من القضايا الدولية ومنها قضية الصحراء.