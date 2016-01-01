تركيا: قصف 49 موقعاً لداعش شمالي سوريا

قصفت القوات المسلحة التركية، 49 هدفاً تابعاً لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا، اليوم الجمعة، في إطار عملية "درع الفرات" التي أطلقتها أواخر أغسطس(آب) الماضي، لدعم الجيش السوري الحر في تحرير المناطق التي سيطرت عليها المنظمات الإرهابية.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الأركان التركية، اليوم الجمعة، حول تطورات العملية العسكرية في يومها الـ45، والتي أطلقتها وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، صباح 24 أغسطس(آب) الماضي، في الشمال السوري لتطهير المنطقة الحدودية من المنظمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم داعش، بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وذكرت رئاسة الأركان، أن "القوات المسلحة استهدفت مواقع وتحصينات عسكرية وأماكن إيواء مؤقتة كان يقنطها الإرهابيون".

وتمكنت قوات المعارضة السورية المعتدلة، بفضل القصف التركي براً وجواً، من السيطرة إلى حد كبير على الحي السكني بمنطقة أختارين على خط "أعزاز -الراعي (جوبان باي)" بريف مدينة حلب، بعد اشتباكات مع داعش، بحسب بيان رئاسة الأركان.

وخلال الاشتباكات، قتل تسعة أشخاص من قوات المعارضة السورية، وأصيب 32 آخرون، بجروح متفاوتة، فيما أشار البيان إلى عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو المعدات في صفوف القوات التركية المشاركة في العمليات بالمناطق المذكورة.

وفي سياق متصل، أكد البيان أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو التركي شنّت غارات جوية ضد مواقع داعش في عدة قرى شمالي حلب، وألقت 19 قنبلة على 18 موقعاً يستخدمها مسلحو التنظيم كمراكز لقيادة العمليات ومخازن للأسلحة والذخيرة.

وأوضح أن "قوات التحالف الدولي أيضا شنّت ثلاث غارات جوية على مواقع داعش في مناطق جنوبي أختارين، وتمكنت من قتل 3 من مسلحي التنظيم".