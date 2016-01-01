زعيم البوليساريو يهدد بالهجوم على أي هدف متحرك من الجانب المغربي يتجاوز "الخطوط"

أخبارنا المغربية

هددت جبهة البوليساريو في رسالة مستعجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، باستهداف أي هدف متحرك يتجاوز الخط الذي حددته بعثة المينورسو.

و حذرت البوليساريو من أن الحرب باتت وشيكة مع المغرب، ردا على التحركات الدبلوماسية المغربية الأخيرة في القارة الإفريقية.

و قالت يومية المساء أن زعيم الجبهة، إبراهيم غالي، أعطى تعليماته بمهاجمة أي هدف يجتاز الخط الذي حددته بعثة المينورسو ولو بمتر واحد، وأعطيت هذه التعليمات للمسلحين الذين أرسلتهم البوليساريو قرب منطقة الكركرات.