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تركيا: انتحاريان يفجران نفسيهما بعد رفضهما الاستسلام في أنقرة

بواسطة أخبارنا المغربية ــ د ب أ ساعة واحدة مضت
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تركيا: انتحاريان يفجران نفسيهما بعد رفضهما الاستسلام في أنقرة

 

قالت محطة سي.إن.إن ترك إن انتحاريين فجرا نفسيهما في منطقة قرب العاصمة التركية أنقرة اليوم السبت بعد أن طالبتهما الشرطة بالاستسلام.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية "إن الانتحاريين كانا يستعدان لشن هجوم بسيارة ملغومة".

وذكرت وسائل إعلامية محلية أن عدداً كبيراً من سيارات الإسعاف هرع إلى مكان الحادث.

 
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