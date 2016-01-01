ترامب: "لن أنسحب أبداً" من السباق الرئاسي

أكد المرشح الجمهوري دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي، وذلك بعد توجيه انتقادات شديدة إليه حتى داخل حزبه اثر نشر شريط فيديو يروي فيه كيفية تحرشه بالنساء.

وقال ترامب لصحيفة "وول ستريت جورنال": "لن أنسحب أبداً"، نافياً وجود أي أزمة في حملته.

وأضاف المرشح الجمهوري "أحظى بدعم رائع، في حين أن هيلاري كلينتون مرشحة تحفل بعيوب رهيبة" في اشارة إلى منافسته الديموقراطية.