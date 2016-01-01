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مصر: الإعدام والسجن المشدد للمتهمين فى قضية "خلية الزيتون"

بواسطة أخبارنا المغربية 19 دقيقة مضت
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مصر: الإعدام والسجن المشدد للمتهمين فى قضية "خلية الزيتون"

 

قضت محكمة مصرية اليوم السبت، بإعدام عنصر والسجن المؤبد لـثمانية أخرين، والسجن المشدد 15 سنة على 11 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية الزيتون".

وقررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، عدم جواز نظر الدعوى الخاصة بـخمسة متهمين حاضرين.

ويحاكم في القضية 25 شخصاً بتهمة اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، والسطو المسلح على محل مجوهرات بمنطقة الزيتون قبل ستة أعوام.

 
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