جريمة بشعة تهز السعودية.. معلم يذبح والده ووالدته وشقيقته والسبب..؟

كشفت التحقيقات الأولية في جريمة إقدام معلم تربية خاصة على قتل أبيه وأخته في حي الشوقية بمكة المكرمة؛ عن تفاصيل الجريمة التي صدمت المجتمع السعودي، وعن الدوافع وراءها.

فقد أوضح الجاني في التحقيقات أنه أقدم على قتل والده الأستاذ الجامعي بأم القرى سابقًا، وكذلك أخته، وإصابة أمه، مستخدمًا آلة حادة “سكينًا”، وأضاف أن الأسباب التي دفعته إلى جريمته جاءت بسبب “الغيرة”، زاعمًا أن والديه كانا يميزان أخته التي قتلها عنه، بحسب صحيفة “المدينة”.

وكشفت مصادر أن خمسة من أشقاء الجاني خضعوا للتحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة، وأن الجاني سيحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال التحقيقات، في حين لم يتقرر موعد دفن الأب وابنته.

ولا تزال الأم، التي تعرضت لعدة طعنات على يد فلذة كبدها، منومةً بقسم جراحة النساء بمستشفى النور التخصصي بمكة وحالتها مستقرة.

وأشارت المصادر إلى أن الجاني يعمل معلمًا للتربية الخاصة، وأنه منقول من تعليم الليث إلى مكة حديثًا هذا العام، ويعاني من اضطرابات نفسية، ولديه ملف في مستشفى الصحة النفسية بمكة.