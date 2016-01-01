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حقيقة مقتل الإعلامي «فيصل القاسم» بالرصاص في قطر

بواسطة أخبارنا المغربية - وكالات 15 دقيقة مضت
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حقيقة مقتل الإعلامي «فيصل القاسم» بالرصاص في قطر



رد الاعلامي السوري المعروف فيصل القاسم مذيع قناة الجزيرة القطرية على شائعات وفاته بنشر صور حديثة له على صفحته الشخصية بموقعي التواصل الإجتماعي “تويتر” و”فيسبوك”.

وكانت مواقع إخبارية عديدة قد نشرت خبرًا نقلًا عن الصفحة الرسمية لقناة الجزيرة القطرية يؤكد مقتل القاسم بطلق ناري في قطر. وتراجعت الصفحة عن الخبر مؤكدة تعرضها للاختراق من قبل قراصنة مجهولين.

يذكر أن فيصل القاسم إعلامي سوري ويحمل الجنسية البريطانية، ويطل على قناة الجزيرة واشتهر ببرنامجه الحواري الاتجاه المعاكس وهو الاخ الشقيق للفنان مجد القاسم.

وقال فيصل القاسم : إنه يقوم في هذه اللحظات بتصوير دعاية برنامج الاتجاه المعاكس الجديدة مع فريق سينمائي كبير في أحد الاستوديوهات العالمية مع صورته داخل الأستديو، لنفي شائعة مقتله.

رابط الخبر بصحيفة الوئام: حقيقة مقتل الإعلامي «فيصل القاسم» بالرصاص في قطر

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