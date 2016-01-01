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مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار بالقدس

بواسطة أخبارنا المغربية ــ أ ف ب ساعة واحدة مضت
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مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار بالقدس

 

توفي إسرائيليان جراء إصابتهما صباح اليوم الأحد، في هجوم بالرصاص نفذه فلسطيني في القدس الشرقية المحتلة قبل أن تقتله الشرطة، بحسب ما أعلنت متحدثة باسم مستشفى هداسا الإسرائيلي.

ولم تدل المتحدثة باسم المستشفى بأي تفاصيل حول هوية القتيلين، وكانت الشرطة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت في وقت سابق أن من بين الإصابات شرطياً وسيدتين جراحهم خطرة.

وذكرت القناة العبرية العاشرة أن مسلحاً فلسطينياً داخل مركبة، أطلق النار تجاه إسرائيليين قرب مقر الشرطة المركزي، وانتقل إلى منطقة أخرى ليشتبك مع عناصر الشرطة الإسرائيلية، فأصاب عدداً منهم قبل أن تتمكن شرطة الاحتلال من إصابته وقتله.

 
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