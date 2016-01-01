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الجيش التركي: مقتل 31 من داعش في شمال سوريا

بواسطة أخبارنا المغربية ــ أ ف ب ساعة واحدة مضت
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الجيش التركي: مقتل 31 من داعش في شمال سوريا

 

قال الجيش التركي اليوم الأحد، إن 31 من متشددي تنظيم داعش قتلوا في اشتباكات وضربات جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في شمال سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما يعد تصعيداً للعنف في المنطقة.

وأضاف الجيش في بيان، أن 14 من المتشددين قتلوا بينما كانوا يحاولون دخول قريتي أخترين وتركمان بارح الخاضعتين لسيطرة مقاتلين سوريين مدعومين من تركيا.

وذكر البيان أن المتشددين السبعة عشر الآخرين قتلوا في ضربات جوية شنتها طائرات التحالف في نفس المناطق.

 
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