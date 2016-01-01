ألمانيا: البحث عن سوري يعتقد أنه كان يخطط لاعتداء إرهابي

بدأت الشرطة الألمانية السبت عملية واسعة النطاق في شيمنتز بشرق البلاد بحثا عن سوري يبلغ من العمر 22 عاما ويشتبه بأنه كان يحضر لاعتداء بدافع إسلامي بواسطة قنبلة، وذلك بعد العثور على مواد "شديدة التفجير" في شقته.

وأصدرت شرطة مقاطعة ساكس مذكرة بحث عن باسم جابر البكر وهو سوري من مواليد كانون الثاني/يناير 1994 قالت إنه "يشتبه بأنه يعد لاعتداء بقنبلة".

وقالت مصادر قريبة من الشرطة لوكالة فرانس برس إن مخطط الاعتداء هذا "قد تكون له دوافع إسلامية".

وأوضح الناطق باسم شرطة ساكس توم برنهارت أن "مئات الغرامات من مادة خطيرة جدا لا يمكن نقلها بدون أخذ احتياطات" قد عثر عليها في هذه الشقة.

وأوقفت الشرطة ثلاثة أشخاص، اثنين قرب المحطة وثالثا في وسط المدينة.

وأضاف الناطق "أنهم أشخاص يعرفون المشتبه به الملاحق وقد وضعوا قيد الحجز الاحتياطي" موضحا أنه يجري استجوابهم حاليا. ويتم التحقق أيضا من حقيبة كان ينقلها أحدهم.

وقال موقع "فوكوس" الإلكتروني نقلا عن مصادر أمنية إن جابر البكر وصل إلى المانيا في 2015 كلاجئ وكان تحت مراقبة الاستخبارات الداخلية منذ فترة، ويشتبه بأنه كان يعد لاعتداء يستهدف مطارا في ألمانيا.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت الشرطة عبر تغريدة على تويتر أنها بصدد تنفيذ "عملية واسعة النطاق (في شيمنتز) للاشتباه بالتحضير لاعتداء بقنبلة" بناء على معلومات مصدرها أجهزة الاستخبارات الداخلية.

واضطرت الشرطة إلى استخدام القوة لدخول شقة المشتبه به، وسمع خلال العملية دوي انفجار تبين أن مصدره قوات الأمن.

والمعلومات التي قادت إلى هذه العملية كانت نقلتها أجهزة الاستخبارات الداخلية مساء الجمعة إلى الشرطة المحلية.

وصرح متحدث باسم وزارة الداخلية الفدرالية في برلين لفرانس برس "نتعامل مع الوقائع بجدية كبيرة. إن السلطات المعنية على اتصال وثيق".