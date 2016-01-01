البحث عن بريطاني تحرّش بـ 10 نساء خلال ساعة واحدة
استنفر رجال الشرطة في جميع أنحاء مدينة مانشستر البريطانية للبحث عن رجل قام بالتحرش الجنسي بعشر نساء خلال ساعة واحدة مساء السبت، بحسب صحيفة الدايلي ريكورد البريطانية.
قالت الشرطة البريطانية بأنها تقوم بالبحث عن رجل هاجم عشر نساء بفواصل زمنية قصيرة في عدة شوارع من المدينة منها: شارع دينسغيت وسانت جونز، وشارع بايرون وبيتر ستريت.
وتم تعميم أوصاف المعتدي على جميع مراكز الشرطة في المدينة حيث وصف الرجل بأنه أسود، قوي البنية، ذو شعر أسود قصير، ويرتدي سترة رمادية وبنطال جينز أسود ويحمل معطفاً أسود.
ويقوم رجال الشرطة بالتحقيق والبحث الدؤوب عن المعتدي حيث قال ناطق باسم الشرطة بأن المعتدي تحرش بالنساء في وضح النهار في شوارع رئيسية في المدينة. وأضاف الناطق "أطلب من كل من يملك أي معلومات عن هذا الشخص الإدلاء بها للشرطة على الفور".
من الجدير بالذكر بأن الشرطة ألقت القبض على شاب يبلغ من العمر 25 عاماً بعد أن اشتبهت بضلوعه في إحدى حوادث التحرش، وتقوم بالتحقيق معه حالياً.
شاشة أخبارنا
- هذه مضامين العرض الذي سيتقدم به بنكيران لإقناع شباط بالتحالف معه في الحكومة المقبلة
- اعتداء على الصحفية بشرى الضو و محاولة خنق كاميرامان بمقر حزب الاستقلال و هذا ما وقع (فيديو)
- السيبة هادي ...الحموشي فينك ؟ شاهد ماذا يقع لشرطة المرور في بوجدور
- هادشي لي بقا ناقص...الصقور يعتقلون لصا متلبسا بسرقة دراجة نارية والمفاجأة طلع عسكري وهذه المدينة التي يعمل بها
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟