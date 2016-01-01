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هذه هي الدول التي سيقوم بزيارتها الملك محمد السادس الأسبوع المقبل

بواسطة أخبارنا المغربية 12 دقيقة مضت
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هذه هي الدول التي سيقوم بزيارتها الملك محمد السادس الأسبوع المقبل

أخبارنا المغربية 

في إطار انفتاح المملكة المغربية على بلدان افريقيا الناطقة بالانجليزية، سيقوم الملك محمد السادس بزيارة رسمية  لكل من رواندا وتانزانيا وإثيوبيا ابتداء ا من الأسبوع المقبل.

و كشف مصدر من وزارة الخارجية لـ "وكالة الأنياء الألمانية" أن الملك محمد السادس سيقوم بزيارة رسمية لهذه الدول الإفريقية، التي تحظى بأهمية خاصة على الصعيد الإفريقي، فأديس أبابا باتت تمثل لإفريقيا ما تمثله بروكسيل لأوروبا، فهي تحتضن مقر الاتحاد الإفريقي.

كما شهدت العلاقة بين المغرب و رواندا  انتعاشة كبيرة، حيث تصف وسائل الإعلام الدولية الرئيس بول كاجامي بصديق محمد السادس.

أما فيما يخص تانزانيا، فيشهد هذا البلد حاليا انتعاشة اقتصادية، بمعدل نمو سنوي يبلغ 7%، ويعول هذا البلد على تنويع اقتصاده الذي يعتمد على الزراعة.

 
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