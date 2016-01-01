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تكريم عسكريين مغاربة شاركوا في حرب أكتوبر

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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تكريم عسكريين مغاربة شاركوا في حرب أكتوبر

أخبارنا المغربية 

قام ملحق الدفاع المصري بالرباط، عميد أركان الحرب إيهاب عبد العال بتكريم عدد من العسكريين المغاربة المتقاعدين ممن شاركوا في حرب أكتوبر، منهم العقيد المتقاعد محمد جودة، والرائد المتقاعد صلاح ليموني، تقديرا ووفاءا لدورهم في الحرب.

و قالت يومية المساء، أن التكريم تم في حفل حضره رئيس المندوبية السامية لقدماء المحاربين، مصطفى الكثيري، وعدد كبير من السفراء وملحقي الدفاع بالسفارات العربية والأجنبية المعتمدة في الرباط والمثقفين والإعلاميين، وممثلو الجالية المصرية بالمغرب.

و أكد ملحق الدفاع المصري بالرباط أن انتصارات أكتوبر 1973 ستبقى رمزا للتضامن العربي، ولن ينسى الشعب المصري تضحيات أشقائه العرب، ودعم المغرب لمصر في وقت الأزمات.

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