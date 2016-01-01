محاميا المغربي صلاح عبد السلام يتخليان عن الدفاع عنه
أعلن محاميا صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في اعتداءات في باريس، أنهما يتخليان عن الدفاع عن موكلهما.
وقال المحامي الفرنسي فرانك بيرتون إلى جانب زميله البلجيكي سفين ماري، في حديث مع شبكة “بي اف إم تي في” أنهما “قررنا كلانا التخلي عن الدفاع” عن عبد السلام، مضيفا “إننا على قناعة بأنه لن يتكلم وسيتمسك بحقه في لزوم الصمت”.
ومنذ نقله من بلجيكا حيث تم اعتقاله الى فرنسا في أبريل، يلزم الناجي الوحيد من بين منفذي الاعتداءات التي اوقعت 130 قتيلا في باريس وسان دوني، الصمت.
وكان بيرتون برر في وقت سابق صمت موكله بخضوعه للمراقبة المتواصلة عبر الفيديو في سجنه الانفرادي في فلوري-ميروجي.
شاشة أخبارنا
بنكيران يكافئ التقدم والاشتراكية على وفائه بهذا الوعد
نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية في خضم الجدل الدائر حول الأحزاب التي ستشكل الحكومة الجديدة، يتساءل العديد من المواطنين والمتتبعين للمشهد السياسي المغربي بعد فوز حزب العدالة والتنمية ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟