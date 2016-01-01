محاميا المغربي صلاح عبد السلام يتخليان عن الدفاع عنه

أعلن محاميا صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في اعتداءات في باريس، أنهما يتخليان عن الدفاع عن موكلهما.

وقال المحامي الفرنسي فرانك بيرتون إلى جانب زميله البلجيكي سفين ماري، في حديث مع شبكة “بي اف إم تي في” أنهما “قررنا كلانا التخلي عن الدفاع” عن عبد السلام، مضيفا “إننا على قناعة بأنه لن يتكلم وسيتمسك بحقه في لزوم الصمت”.

ومنذ نقله من بلجيكا حيث تم اعتقاله الى فرنسا في أبريل، يلزم الناجي الوحيد من بين منفذي الاعتداءات التي اوقعت 130 قتيلا في باريس وسان دوني، الصمت.

وكان بيرتون برر في وقت سابق صمت موكله بخضوعه للمراقبة المتواصلة عبر الفيديو في سجنه الانفرادي في فلوري-ميروجي.