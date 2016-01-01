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هكذا انتقم مغربي من شرطة إيطاليا بعد تحرير مخالفة مرورية في حقه

بواسطة أخبارنا المغربية 24 دقيقة مضت
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هكذا انتقم مغربي من شرطة إيطاليا بعد تحرير مخالفة مرورية في حقه

أخبارنا المغربية 

تعرضت سيارة للشرطة الإيطالية لإضرام النار من طرف شاب مغربي، انتقاما منهم بعد تحرير مخالفة مرورية في حقه، عندما كان يقود سيارة أمه.

و قامت شرطة مدينة تيريفيزو بتحرير مخالفة في حق الشاب المغربي، و ذلك بعدما أوقفته وطالبته برخصة السياقة لتكتشف أنه لا يملكها.

و تمكنت الشرطة من الوصول إلى الفاعل عبر الاستعانة بكاميرا المراقبة التي توجد في مستودع السيارات بمخفر الشرطة.

 

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