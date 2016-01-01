هكذا انتقم مغربي من شرطة إيطاليا بعد تحرير مخالفة مرورية في حقه
أخبارنا المغربية
تعرضت سيارة للشرطة الإيطالية لإضرام النار من طرف شاب مغربي، انتقاما منهم بعد تحرير مخالفة مرورية في حقه، عندما كان يقود سيارة أمه.
و قامت شرطة مدينة تيريفيزو بتحرير مخالفة في حق الشاب المغربي، و ذلك بعدما أوقفته وطالبته برخصة السياقة لتكتشف أنه لا يملكها.
و تمكنت الشرطة من الوصول إلى الفاعل عبر الاستعانة بكاميرا المراقبة التي توجد في مستودع السيارات بمخفر الشرطة.
شاشة أخبارنا
بنكيران يكافئ التقدم والاشتراكية على وفائه بهذا الوعد
نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية في خضم الجدل الدائر حول الأحزاب التي ستشكل الحكومة الجديدة، يتساءل العديد من المواطنين والمتتبعين للمشهد السياسي المغربي بعد فوز حزب العدالة والتنمية ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟