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مقتل 14 شخصا وإصابة 24 آخرين في انفجار عند مسجد للشيعة في أفغانستان

بواسطة أخبارنا المغربية ـ وكالات ساعة واحدة مضت
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مقتل 14 شخصا وإصابة 24 آخرين في انفجار عند مسجد للشيعة في أفغانستان

 

أعلن مسؤول أفغاني أن قنبلة انفجرت، اليوم الأربعاء، أمام مسجد شيعي مماأسفر عن مقتل 14 على الأقل وإصابة 24 كانوا متجمعين في المسجد في ثاني هجوم من نوعه في أقل من 24 ساعة. 

وكان القتلى يتجمعون لإحياء ذكرى عاشوراء في المسجد الذي يقع على بعد نحو 20 كيلومترا من مزار الشريف عاصمة إقليم بلخ الشمالي. 

وكان 18 شخصا لقوا مصرعهم، وأصيب 50آخرين، مساء أمس الثلاثاء، في تجمع لإحياء ذكرى عاشوراء في مسجد في العاصمة كابول وفق التقديرات الأمم المتحدة. 

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