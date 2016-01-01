قوات المعارضة السورية تتقدم نحو بلدة دابق
قال قائد ميداني بقوات المعارضة السورية إن القوات استولت على قرية قريبة من بلدة ذات أهمية استراتيجية لتنظيم داعش، في عملية ساندتها تركيا في شمال سوريا، اليوم الأربعاء.
وسيطر مقاتلو المعارضة على قرية دويبيق الواقعة على بعد حوالي كيلومترين من بلدة دابق، التي لها أهمية دينية كبيرة للتنظيم المتشدد.
وأضاف القائد الميداني "الاشتباكات ليست عنيفة جداً، لكن توجد مقاومة".
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أيضاً الاستيلاء على دويبق.
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