وفاة ملك التايلاند عن عمر يناهز 88 عاما
أعلن القصر الملكي في تايلاند، اليوم الخميس، عن وفاة الملك بوميبون ادولياديج في المستشفى.
وقال القصر، في بيان، إن ملك التايلاند توفي في مستشفى سيريراج في الساعة 15:52 بالتوقيت المحلي (52 : 8 بتوقيت غرينتش).
ولم يعلن القصر الملكي سبب الوفاة، لكن تقارير إخبارية أشارت إلى أن عاهل التايلاند كان مريضا طوال فترة السنتين الماضيتين، قبل أن يتدهور وضعه الصحي فجأة الاسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يصبح ابنه وولي عهده الأمير ماها فاجيرالونجكورن ملك تايلاند الجديد.
وفي هذا الصدد، اعلن رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت شان او شا، أن ولي العهد الامير ماها فاجيرالونكورن (64 عاما) سيخلف والده . وقال، في بيان، إن "الحكومة ستمضي بعملية الخلافة وستبلغ الجمعية الوطنية التشريعية بأن جلالة الملك عين وريثه في 28 دجنبر 1972" في إشارة الى التاريخ الذي اعلن فيه فاجيرالونكورن وليا للعهد.
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