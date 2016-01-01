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صاروخان يصيبان منتجع أنطاليا التركي

بواسطة أخبارنا المغربية ــ رويترز 56 دقيقة مضت
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صاروخان يصيبان منتجع أنطاليا التركي

 

قالت وكالة "دوجان" الخاصة للأنباء إن صاروخين أطلقا على متجر تابع لشركة صيد في إقليم أنطاليا السياحي في جنوب تركيا اليوم الجمعة، لكن لم تقع إصابات. 

 وأضافت الوكالة أن الصاروخين أطلقا من منطقة جبلية على الطريق السريع بين مدينة أنطاليا ومنتجع كيمير. وقالت الوكالة إن عربات الإسعاف وقوات الشرطة الخاصة هرعت إلى المنطقة. 

 
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