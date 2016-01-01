الشيخ الفزازي: لا يُوجد أيّ عُدوان على الشعب اليمني
أخبارنا المغربية – عبد الرحيم القــاسمي
قال الشيخ محمد الفزازي في تدوينة على صفحته الخاصة على فايسبوك، إنه "لا يوجد أيّ عدوان على الشعب اليمني".
الشيخ أضاف أن ما يحدث في اليمن ليس عدواناً ،"بل ردًا لعدوان الصفويين الإيرانيين الذين تسلّلوا وتغلغلوا في اليمن لأجل تخريب عقيدة الشعب، قبل نهب خيراته وتحويل الأرض إلى خلفية شيعية تطوّق الحرمين الشريفين من الجنوب، كما تحاول أن تفعل في الشمال والشرق".
يُذكر أن المملكة العربية السعودية تقود تحالفاً عربياً باليمن ،يروم استرجاع الشرعية ،تحت مسمى عاصفة الحزم ،التي وُجّهت لها بعض الانتقادات من قبل الأمم المتحدة ،على خلفية ما قيل عنه إنه استهداف للمدنيين.
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