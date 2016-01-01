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مدينة صربية عاصمة للثقافة الأوروبية 2021

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ دقيقة واحدة مضت
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مدينة نوفي ساد (أرشيف) مدينة نوفي ساد (أرشيف)

اختيرت مدينة نوفي ساد الصربية عاصمة للثقافة في أوروبا لعام 2021، وتعتبر المرة الأولى التي تحصل فيها مدينة تابعة لدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي على هذا اللقب.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الثقافية تيبور نافراسيتش أمس الجمعة في بروكسل إن افتتاح البرنامج يعد وسيلة "لتقريب الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي إلى الاتحاد نفسه كما يعد وسيلة لتعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين".

كانت مدن صربية وألبانية وبوسنية ومقدونية ومن الجبل الأسود رشحت نفسها قبل عامين لحيازة هذا الشرف. وكانت التصفيات الأولى أسفرت عن فوز مدينة هيرسيج نوفي بالجبل الأسود بأفضل مستويات المنافسة إلى جانب نوفي ساد.

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