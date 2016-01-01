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27 ساعة لفصل توأم رضيع ملتصق الرأس في نيويورك

بواسطة أخبارنا المغربية - د ب أ 2 دقيقة مضت
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27 ساعة لفصل توأم رضيع ملتصق الرأس في نيويورك

تم فصل توأم ملتصق الرأس بنجاح بعد عملية جراحية استمرت 27 ساعة بمستشفى في نيويورك يوم الجمعة، حسبما ذكرت وسائل الاعلام المحلية.

والطفلان أنياس وجادون (13 شهراً) كانا يتشاركان في جزء من أنسجة المخ، حسبما كتبت والدتهما نيكول ماكدونالد على فيس بوك.
وأفادت شبكة "سي ان ان" الإخبارية الأمريكية إن عملية فصل جمجمتيهما فقط استغرقت 16 ساعة، وكانت هناك حاجة إلى عمليات جراحية أخرى لإعادة تشكيل رأسيهما.

وكتبت دونالد بعد الجراحة "طفلان منفصلان!.. نحن نقف على حافة المجهول. الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة من حيث التعافي ولن نعرف على مدى أسابيع على وجه اليقين كيف سيتعافى أنياس وجادون".

وفي ظل حقيقة أن 80% من التوائم الملتصقة الذين لا يخضعون لعملية جراحية لفصلهم في العامين الأولين من حياتهم يموتون، كان والدا التوأم أمام قرار صعب للغاية.

يذكر أن ولادة التوائم الملتصقة نادرة للغاية وتشير تقديرات إلى أنها تحدث مرة واحدة في كل ما يقرب من 189 ألف حالة ولادة.

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